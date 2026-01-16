ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 19.42 sıralarında Eceabat ilçesi açıklarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle içerisinde 3 kişi bulunan tekne, denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi. Tekne ve içerisinde bulunan 3 kişi, kurtarılarak Çanakkale Marina'ya getirildi.
Son Dakika › Güncel › Eceabat'ta Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?