Eczacıbaşı Dynavit 3-1 ile galip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eczacıbaşı Dynavit 3-1 ile galip

31.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek ligdeki 15. galibiyetini aldı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Sevim, Nurper Özbar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Elif Şahin, Maglio, Boden)

Nilüfer Belediyespor Eker: Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Ünzile Nur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 22-25, 25-23, 25-9, 25-14

Süre: 101 dakika (27, 31, 21, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Bu sonuçla turuncu-beyazlı takım, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor Eker ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit 3-1 ile galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Hollywood efsanesi Catherine O’Hara hayatını kaybetti Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti
Fatih Ürek’in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla’nın yaşadığı şok kameraya yansıdı Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:01:28. #7.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit 3-1 ile galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.