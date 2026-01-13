Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile Sözleşme Yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile Sözleşme Yeniledi
13.01.2026 19:37
Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzattı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı ABD Milli Takımı'nın orta oyuncusu Dana Rettke'nin sözleşmesini, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde iki yıl uzattı.

Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile sözleşme yeniledi. ABD'li oyuncu için imza töreni düzenlendi. Sözleşmesini iki yıl daha uzattığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Rettke, "Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren burada güçlü bir güven, yüksek hedefler ve gerçek bir aile duygusu hissettim. Her gün birbirine inanan, birlikte gelişen ve birbirini daha iyiye zorlayan böyle bir ortamın parçası olmak benim için çok değerli. Bu takıma ve birlikte inşa ettiğimiz yapıya inanıyorum. Büyük hedeflerimiz, yüksek standartlarımız ve sürekli daha iyisini yapma isteğimiz var. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum; kulübün, takım arkadaşlarımın ve taraftarlarımızın desteği için minnettarım. Önümüzdeki iki yılı ve bu yolculuğa birlikte devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz ise, "Dana, geldiği ilk günden bu yana karakteri ve aidiyet duygusuyla ailemizin bir parçası haline gelmiştir. Sportif performansı, kulübe kattığı pozitif enerji ve takım kimliğini güçlendiren birleştirici özelliğiyle büyük değer oluşturmaktadır. Sahadaki yüksek fiziksel kapasitesi, uluslararası arenadaki tecrübesi ve hedeflerimiz doğrultusunda sunduğu katkı bizim için son derece önemli. Kendisiyle iki sezon daha devam edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Dana Rettke hakkında

1999'da ABD'nin Illionis eyaletinde dünyaya gelen Dana Rettke, 2.04 boyundadır ve orta oyuncu olarak görev yapmaktadır. NCAA kariyerini Wisconsin Üniversitesi'nde tamamlayan Rettke, profesyonel kariyerine İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımıyla başladı. İtalya ekibinde üç sezon boyunca forma giyen Dana Rettke, 2024-2025 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.

2019'dan bu yana ABD Milli Takımı'nda forma giyen Rettke, milli formayla Milletler Ligi şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları'nda ikincilik elde etti.

Kulüp başarıları

2019-2020 NCAA Şamiyonası ikinciliği

2019-2022 NCAA Big Ten Konferansı şampiyonluğu

2021-2022 NCAA Şampiyonası şampiyonluğu

2021-2022 İtalya Ligi ikinciliği

2022-2023 İtalya Ligi ikinciliği

2022-2023 İtalya Kupası ikinciliği

2023-2024 İtalya Süper Kupası ikinciliği

2023-2024 İtalya Kupası ikinciliği

2023-2024 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği

Milli Takım başarıları

2019 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu

2021 U23 Amerika Açık Program Kolej Milli Takımı şampiyonluğu

2023 NORCECA Şampiyonası ikinciliği - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor

SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Dana Rettke ile Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
