Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 Yendi

10.01.2026 20:16
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Plummer, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Ebrar Karakurt, Smrek, Elif Şahin, Bengisu Aygün)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Klimets, Bricio, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Damla Nur Dündar, Elif Su Yavuz)

Setler: 25-18, 25-23, 25-9

Süre: 78 dakika (24, 31, 23)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, İlbank ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Canlı anlatım Dev derbide Galatasaray’a soğuk duş
