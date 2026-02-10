Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-0 Yendi
10.02.2026 20:31
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin)

Türk Hava Yolları: Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alondra, Yaren Eylül Seçkiner)

Setler: 25-14, 25-23, 25-23

Süre: 93 dakika (27, 32, 34)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Spor, Son Dakika

