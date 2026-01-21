Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Rettke, Elif Şahin, Plummer, Bengisu Aygün, Stysiak (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Smrek)
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Dutgun, Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Nur Doluca)
Setler: 25-21, 25-15, 25-10
Süre: 74 dakika (28, 25, 21)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı'nın Dominasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?