Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank maçı hazırlıklarına devam ediyor
26.10.2020 10:47
Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı konuk edecek.
Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı konuk edecek.
Voleybol severlerin ilgiyle takip ettiği derbi öncesi görüşlerini aktaran turuncu-beyazlıların başantrenörü Marco Motta, "Önümüzde yine zorlu bir maç var. Tamamen buna odaklanmış bir şekilde, salı günü kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank derbisi yarın saat 18.30'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.
-İHA-
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