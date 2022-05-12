Eczacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: "Fiyatlandırma Kararı Güncellenirse 28 Bin Eczane Çalışanı Çifte Bayram Yaşayacak" - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Saydan mektubunda, "Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması ve ekonomik darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için mevcut Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar'da güncelleme yapılması yönündeki talebimiz tarafınızca da uygun görülerek yeniden düzenlenmesi durumunda 14 Mayıs Eczacılık Bayramı öncesi ülkemizdeki 28 bin eczane eczacısı ve çalışanları bu 14 Mayıs'ta çifte bayram yaşamış olacaklardır" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar'da güncelleme yapılarak yeniden düzenlenmesi talebiyle mektup yazdı.

Eczacı Saydan, İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta karlılık baremlerinin belirlendiği "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar"da 2009 yılından bu yana bir düzenleme yapılmamış olmasının eczane ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Saydan, ekonomik darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için mevcut İlaç Fiyat Kararnamesinde güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"PANDEMİDEN ETKİLENEN DİĞER SEKTÖRLER GİBİ KAYIPLARIMIZIN TELAFİ EDİLMESİNİ VE MESLEĞİMİZİ HİÇBİR TİCARİ KAYGI DUYMADAN DEVAM ETTİREBİLMEYİ ARZU EDİYORUZ"

"Bildiğiniz üzere, bütün dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği büyük bir pandemi salgını yaşamış bulunmaktayız. Bu salgında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, en riskli meslek grubu olarak salgında ilk hayatını kaybeden de maalesef serbest eczane eczacısı bir meslektaşımız oldu. Eczacı meslektaşlarımızdan ve eczacı teknisyenlerimizden kayıplar yaşadık, meslek şehitleri verdik. Lakin hizmetimizi asla aksatmadık, görevimizi tam ve eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik.

Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan maske temini için halkımızın maskeye ulaşmasında gecikme yaşanmasını engellemek adına devletimizin gönderdiği maskeleri ücretsiz çalışarak ulaştıran, grip aşılarının tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmasına ücretsiz aracılık eden, raporlu hastaların reçetesiz ilaç teminini de sağlayarak bu sürecin birçok batı ülkesinden bile çok daha kolay atlatılmasını sağlayan meslek gruplarından biri de ülkemizdeki serbest eczaneler olmuştur. Bundan da mesleğimiz adına büyük bir onur duyuyoruz.

Pandeminin oluşturduğu kısıtlamaların bitme eğilimine girdiği ve oluşturduğu yaraların sarılmaya başlandığı bu süreçte bizler de pandemiden etkilenen diğer sektörler gibi kayıplarımızın telafi edilmesini ve mesleğimizi hiçbir ticari kaygı duymadan devam ettirebilmeyi arzu ediyoruz.

"2010-2021 YILLARI BOYUNCA SERBEST ECZANELERDEN KARŞILANAN TOPLAM REÇETE SAYISI YILLIK 200 MİLYONDAN 400 MİLYONA ULAŞMIŞ, ECZANELERDEKİ İŞ YÜKÜ 2 KATINA ÇIKMIŞTIR"

İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta karlılık baremlerinin belirlendiği "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar"da 2009 yılından bu yana 13 yıldır bir düzenleme yapılmamış olması yukarıda ifade ettiğimiz arzumuzun ekonomik olarak gerçekleşmesini engellemektedir. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro kuru birçok ilacın fiyatını 13 yıl önce belirlenen baremlerin üzerine çıkarmış; 10 TL, 50 TL ve 100 TL gibi 13 sene önce belirlenmiş kademeler güncelliğini yitirdiği için bu düzenleme ekonomik gerçekliğe aykırı bir şekilde ilaç fiyatları yükselirken eczacı karlılıklarının azalmasına neden olmakta, eczane işletmelerinin ayakta kalmasını sağlayan yegane unsur olan eczacı kar oranları artan giderler karşısında sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

2010-2021 yılları boyunca serbest eczanelerden karşılanan toplam reçete sayısı yıllık 200 milyondan 400 milyona ulaşmış, eczanelerdeki iş yükü 2 katına çıkmıştır. Buna bağlı olarak eczanelerimizdeki sigortalı istihdam sayıları artmış, serbest eczanelerin personel, teknolojik altyapı giderleri de yükselmiştir.

Özellikle son yapılan Avro kuru güncellemesi ile yüzde 25 karlılıkta verilen birçok ilacın karı yüzde 16'ya, yüzde 16 karlılıktaki ilaçlarda ise yüzde 12'ye düşmüştür. Bu rakamlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan eczane ıskontoları da eklendiğinde maalesef ki çoğu eczanemiz giderlerini karşılayacak kazancı elde edememektedir. Ülkemizin yaşadığı sorunlar karşısında devletimizin mücadelesine destek olmak için vakarını koruyarak kendi sıkıntıları hakkında hiçbir serzenişte bulunmadan ilaç ve eczacılık hizmetini özveriyle devam ettirmeye çalışan serbest eczane eczacılarının dayanacak gücü de maalesef ciddi oranda azalmıştır.

"DÖNÜŞÜMÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK KARARLARA İMZA ATACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sizin Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde elde edilen, halkımızın serbest eczanelerden kaliteli ve konforlu ilaç teminini sağlayan başarılı dönüşümün devamlılığını sağlayacak kararlara imza atacağınıza yürekten inanıyoruz.

"TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI DURUMUNDA, ÜLKEMİZDEKİ 28 BİN ECZANE ECZACISI VE ÇALIŞANLARI BU 14 MAYIS'TA ÇİFTE BAYRAM YAŞAMIŞ OLACAKLARDIR"

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması ve ekonomik darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için mevcut "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar"da güncelleme yapılması yönündeki talebimiz tarafınızca da uygun görülerek yeniden düzenlenmesi durumunda 14 Mayıs Eczacılık Bayramı öncesi ülkemizdeki 28 bin eczane eczacısı ve çalışanları bu 14 Mayıs'ta çifte bayram yaşamış olacaklardır."