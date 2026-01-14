Eczacılardan Sağlık Bakanı'na Talepler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eczacılardan Sağlık Bakanı'na Talepler

14.01.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacılar, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na bağışıklama ve istihdam konularında taleplerini iletti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamada; Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından Sağlık Bakanlığı'na hitaben hazırlanan ve eczanelerde bağışıklama hizmetlerine yönelik olarak dünya örneklerinin de yer aldığı bir mektubun Bakan Memişoğlu'na sunulduğu belirtildi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu ile Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı'ndan oluşan heyet, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Türk Eczacıları Birliği, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Heyet, Sayın Bakan ile eczacıların sağlık hizmet sunumundaki rollerinin güçlendirilmesi ve Ulusal Erişkin Bağışıklama Programlarında eczacıların aktif görev alması. Küresel Gelişmeler, İlaçta Dışa Bağımlılık ve Yerli Üretimin Stratejik Önemi. Referans fiyat uygulamasının tarihsel gelişimi çerçevesinde, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapısal ve tamamlayıcı düzenlemeler yapılması. Yeni eczacılık fakültesi açılmaması, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi taleplerimiz; mevcut durumun oluşturduğu işsizlik sorunu ve istihdam ihtiyacı. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan eczacıların özlük haklarının düzenlenmesi ve Ek Ödeme Yönetmeliği'nde gerekli iyileştirmelerin yapılması başlıklarını ele aldı.

Görüşmede, Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından T.C. Sağlık Bakanlığına hitaben hazırlanan ve eczanelerde bağışıklama hizmetlerine yönelik olarak dünya örneklerinin de yer aldığı mektup, Sayın Bakana sunuldu."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacılardan Sağlık Bakanı'na Talepler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:59:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Eczacılardan Sağlık Bakanı'na Talepler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.