Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar - Son Dakika

Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar
21.12.2020 18:56
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde camı kıralarak girelen eczaneden bir miktar para, 2 bilgisayar ve çok sayıda ilaç çalındı.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde camı kıralarak girelen eczaneden bir miktar para, 2 bilgisayar ve çok sayıda ilaç çalındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde eczanesini açmaya gelen Ufuk Nusret Öztürk kapı camının kırık olduğunu farketti. İçeriye giren Öztürk eczanenin kasasından yaklaşık 400 lira ile 2 bilgisayar ve çok sayıda ilacın alındığını gördü. Olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrasında hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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