Eden Hazard UEFA Avrupa Kupa finali ardından Chelsea'ye veda etti
51 dakika önce
Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard 2 gol attarak yıldızlaştığı UEFA Avrupa Kupası finalinden sonra 7 yıl giydiği formaya vedasını açıkladı. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard'ın adı Real Madrid ile anılıyor.
Chelsea
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:53
'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard
, UEFA Avrupa
Kupası finalinden sonra 7 yıl giydiği formaya veda ettiğini açıkladı.
28 yaşındaki oyuncu, Bakü
'de oynanan ve Chelsea'nin 4-1'lik galibiyetiyle
sonuçlanan Arsenal
maçından sonra yaptığı açıklamada "Premier Lig'de oynamak hayalimdi ve burada 7 yıl geçirdim. Sanırım bu bir veda" ifadelerini kullandı.
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