Son Dakika Haberleri: Eden Hazard UEFA Avrupa Kupa finali ardından Chelsea'ye veda etti
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Eden Hazard UEFA Avrupa Kupa finali ardından Chelsea'ye veda etti

51 dakika önce

Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard 2 gol attarak yıldızlaştığı UEFA Avrupa Kupası finalinden sonra 7 yıl giydiği formaya vedasını açıkladı. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard'ın adı Real Madrid ile anılıyor.

Eden Hazard UEFA Avrupa Kupa finali ardından Chelsea'ye veda etti, System.String[]
Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard, UEFA Avrupa Kupası finalinden sonra 7 yıl giydiği formaya veda ettiğini açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu, Bakü'de oynanan ve Chelsea'nin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Arsenal maçından sonra yaptığı açıklamada "Premier Lig'de oynamak hayalimdi ve burada 7 yıl geçirdim. Sanırım bu bir veda" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:53 
Eden Hazard, Avrupa, Chelsea, Spor
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