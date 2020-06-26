Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildiEDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davaya...

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

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EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Sanıkların ifadesinin alındığı duruşmada Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Edirne'de yaşarken, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'tan cezaevinde tutuklu kalan ve aynı suçlardan hakkında başka davalar süren Şükrü Benli, tahliye kararı sonrası Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli 1 yıl önce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gürkan hakkında, müşteki şüpheli olarak, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan 50 yıla varan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Konuyla ilgili savcılık tarafından ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşması bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya müşteki şüpheli sıfatıyla yargılanan Başkan Gürkan, avukatı ile tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar, O.K., Ş.G. ve S.A., tahliyelerini talep etti.

Basına kapılı olarak yapılan duruşmada, katılanlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salona alındı. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına, tutuklu sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A'nın mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ağustos'a erteledi.

Gürkan, duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarken herhangi bir açıklama yapmadı.

Selahattin Gürkan, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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