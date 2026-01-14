Edirne'de 3 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Edirne'de 3 Firari Şahıs Yakalandı

14.01.2026 18:45
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından haklarında arama kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda 3 firari yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan koordineli operasyonlarda; bilişim sistemleri dolandırıcılığı, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam 33 ayrı aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın hakkında kesinleşmiş 79 yıl 6 ay hapis cezası, 19 bin 940 TL adli para cezası ile 11 farklı dosya kapsamında ifadeye yönelik aranma kaydı olduğu bildirildi.

Aynı operasyon kapsamında, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarından 8 farklı dosyadan aranan bir diğer şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişinin 6 yıl 6 ay hapis cezası, 152 bin 600 Türk lirası adli para cezası ve 2 ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Edirne'de gerçekleştirilen ayrı bir çalışmada, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs da ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çok sayıda dosyadan aranan toplam 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından gerekli yasal işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

