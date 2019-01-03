Son Dakika Haberleri: Edirne'de 350 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 350 Düzensiz Göçmen Yakalandı

21 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 350 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 350 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 350 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.


Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Sarayakpınar ve Karabulut köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, İran, Irak, Libya, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 350 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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