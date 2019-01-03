Edirne'de 350 Düzensiz Göçmen Yakalandı
21 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 350 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 350 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, İpsala
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Sarayakpınar ve Karabulut köylerinde yapılan denetimlerde, Fas
, İran
, Irak
, Libya
, Filistin
, Pakistan
, Afganistan
ve Cezayir
uyruklu 350 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:45 Kaynak: AA
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