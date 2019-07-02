Son Dakika Haberleri: Edirne'de 352 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 352 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 352 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 352 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 352 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran uyruklu 352 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:47 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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