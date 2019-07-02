Edirne'de 352 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 352 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:47 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 352 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Lalapaşa
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan
, Libya
, Cezayir
, Pakistan
, Fas
, Mısır
, Irak
, İran
uyruklu 352 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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