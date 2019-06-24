Edirne'de 569 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 569 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:09 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 569 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Havsa
, Meriç
, Enez
ve Uzunköprü
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Hindistan
, Pakistan
, Fas
, İran
, Cezayir
, Suriye
, Irak
, Afganistan
, Mısır
ve Bangladeş
uyruklu 569 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu