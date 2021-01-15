AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı - Son Dakika

Hafta boyunca çok sayıda sokak hayvanının kurtarılmasını sağlayan AFAD ekipleri, bugün de botlarla gittikleri bölgeden 3 köpek yavrusunu kurtararak güvenli alana taşıdı.

Edirne 'de, Tunca Nehri 'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılması için çalışma yapan AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince 3 köpek yavrusu kurtarıldı.

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