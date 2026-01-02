Edirne'de Afet Eğitimi - Son Dakika
Edirne'de Afet Eğitimi

Edirne\'de Afet Eğitimi
02.01.2026 17:46
Vali Sezer, son 2 yılda 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildiğini duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son 2 yılda kentte yaklaşık 2 bin personele arama kurtarma eğitimi verildiğini bildirdi.

Keşan AFAD Merkezini ziyaret eden Sezer, arama kurtarma eğitimi alanında incelemelerde bulundu.

Sezer, merkezde düzenlenen toplantıda İl AFAD Müdürü Cengiz Karakuş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Sezer, depremlerin yanı sıra orman yangınları, heyelanlar gibi birçok afet türüyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Sezer, "Afet riskinin azaltılması büyük önem taşıyor. Keşan, Enez ve Saros Körfezi bölgemiz il merkezine uzak. Burası önemli ve kırılgan bir hat." dedi.

AFAD Başkanlığı, ilin imkanları ve Keşan Belediyesinin katkılarıyla Keşan AFAD Merkezinin de içinde bulunduğu bir kampüs oluşturduklarını belirten Sezer, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının afetlere müdahalede önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma alanında akredite edildiğini aktaran Sezer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite ve itfaiye birimlerinin de akreditasyon sürecinde sona geldiğini kaydetti.

Sezer, jandarma ve emniyet personelinin afet eğitimi aldığını, askeri birliklerde eğitim çalışmalarının sürdüğünü, maden işçilerinin de afet eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Edirne'de arama kurtarma alanında son 2 yılda yaklaşık 2 bin personele eğitim verildiğini aktaran Sezer, söz verilen arama kurtarma araçlarının da akredite olan sivil toplum kuruluşları ve birimlere Edirne Valiliği tarafından teslim edildiğini bildirdi.

Ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Edirne, Güncel

Son Dakika Güncel Edirne'de Afet Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Afet Eğitimi - Son Dakika
