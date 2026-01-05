Edirne'de AK Parti Üye Sayısı 48 Bin 572'ye Ulaştı - Son Dakika
Edirne'de AK Parti Üye Sayısı 48 Bin 572'ye Ulaştı

Edirne\'de AK Parti Üye Sayısı 48 Bin 572\'ye Ulaştı
05.01.2026 16:29
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Özgün, üye sayısının 48 bin 572'ye çıktığını açıkladı.

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, Edirne'de üye sayılarının 48 bin 572'ye ulaştığını söyledi.

Özgün, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin "eser ve hizmet siyaseti" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

AK Parti'nin üye sayısının her geçen yıl arttığını dile getiren Özgün, Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301 kişiye ulaştığını anımsattı.

Edirne'deki üye sayılarında da anlamlı bir artış yaşandığını belirten Özgün, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Edirne genelinde ailemiz 48 bin 572 kişiye ulaşmıştır. 2025'te 4 bin 581 yeni hemşerimiz AK Parti saflarına katılarak gücümüze güç katmıştır. Böylelikle Edirne'mizdeki üye sayımız, bir önceki döneme oranla yaklaşık yüzde 10 gibi anlamlı ve büyük bir artış göstermiştir. Bu başarı asla tesadüf değildir, bu tablo sahada, sokakta, evde ve iş yerinde vatandaşımızla kurduğumuz samimi gönül bağının ve hizmetlerimizin bir neticesidir."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise AK Parti'nin üye sayısının diğer partilerin hayal edemeyeceği sayılara ulaştığını ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da üye çalışmalarında emeği geçen teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve partililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA

