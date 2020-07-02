Edirne'de asayiş - Son Dakika

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.M'nin Muradiye Camii Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

142 sürücüye 83 bin 60 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 142 sürücüye 83 bin 60 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen 846 araçtan 142'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 83 bin 60 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 5 araç da trafikten men edildi.

Askeri yasak bölgede yakalandı

Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 1 kişi hakkında soruşturma açıldı.



Sınır devriyeleri, Adasarhanlı köyünde 1. derece askeri yasak bölgede bir şüpheliyi yakaladı.



Şüpheli hakkında "Askeri yasak bölge ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.