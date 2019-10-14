Son Dakika Haberleri: Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki özel bir tır parkında tır sürücüsü F.B. ile eski çalıştığı lojistik firmasının sahipleri M.Ç, K.Ç. ve B.Ç ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan B.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan tedavinin ardından gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:21 Kaynak: AA
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