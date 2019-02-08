Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Cami Ders Halkaları" Programları Başladı

Edirne'de "Cami Ders Halkaları" Programları Başladı

43 dakika önce

Edirne üniversite ve müftülük işbirliğinde düzenlenen programla tarihi camilerde "Cami ders halkaları" programı başlatıldı.

Edirne'de
Edirne üniversite ve müftülük işbirliğinde düzenlenen programla tarihi camilerde "Cami ders halkaları" programı başlatıldı.

Haftanın belli günlerinde Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerinde akademisyenler tarafından camiye gelenlere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verilecek.

Programın ilki Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fatih Yakar'ın fıkıh dersiyle Selimiye Camisi'nde başladı.

Dr. Yakar, derslerin mümkün olduğu kadar uzun süreli olması durumunda fıkıh tartışmalarının biteceğini ve insanların istifade edeceğini ifade etti.

Yakar, inanların doğru olan kaynaklardan İslam hukukunu öğrenmeleri gerektiğini, halkın bu konuda ciddi eksiklerinin olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de Diyanet İşleri Başkanlığı ve YÖK arasındaki protokol gereği "Cami ders halkalarının" Edirne'de de başlatıldığını belirtti.

Geçmişte medreselerle camilerin beraber olduğunu hatta müderrislerin belli günlerde camilerde ders verdiğini ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:

"Bu adeta devletin vatandaş ile buluşması şeklinde, ilmin camilerde ders halkaları ile vatandaşla buluşturulması hedefleniyordu. Bugün de buna çok ihtiyaç var bu protokol de bizim için biraz daha yönlendirici oldu.

Şimdiki zamanda insanların lüzumsuz şeylerle zaman geçirmeleri arttı bunun alternatifi ders halkalarıdır. Üniversitelerin özellikle ilahiyat fakültelerinin toplumla buluşması sultan camilerinin de bir medrese gibi eski kültürümüzdeki güzel sonuçlarını göreceğiz. Bu büyüyerek 1600'lerde ki Edirne gibi kent ilim ve irfanın merkezi olacaktır."

Ders halkaları programı kapsamında Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerinde perşembe, cuma ve cumartesi günleri dersler verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Selimiye, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Cami Ders Halkaları" Programları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]