Edirne'de "Cami Ders Halkaları" Programları Başladı

Edirne
üniversite ve müftülük işbirliğinde düzenlenen programla tarihi camilerde "Cami ders halkaları" programı başlatıldı.
Haftanın belli günlerinde Selimiye
, Üç Şerefeli ve Eski camilerinde akademisyenler tarafından camiye gelenlere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verilecek.
Programın ilki Trakya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fatih
Yakar'ın fıkıh dersiyle Selimiye Camisi
'nde başladı.
Dr. Yakar, derslerin mümkün olduğu kadar uzun süreli olması durumunda fıkıh tartışmalarının biteceğini ve insanların istifade edeceğini ifade etti.
Yakar, inanların doğru olan kaynaklardan İslam hukukunu öğrenmeleri gerektiğini, halkın bu konuda ciddi eksiklerinin olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
de Diyanet İşleri Başkanlığı
ve YÖK arasındaki protokol gereği "Cami ders halkalarının" Edirne'de de başlatıldığını belirtti.
Geçmişte medreselerle camilerin beraber olduğunu hatta müderrislerin belli günlerde camilerde ders verdiğini ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:
"Bu adeta devletin vatandaş ile buluşması şeklinde, ilmin camilerde ders halkaları ile vatandaşla buluşturulması hedefleniyordu. Bugün de buna çok ihtiyaç var bu protokol de bizim için biraz daha yönlendirici oldu.
Şimdiki zamanda insanların lüzumsuz şeylerle zaman geçirmeleri arttı bunun alternatifi ders halkalarıdır. Üniversitelerin özellikle ilahiyat fakültelerinin toplumla buluşması sultan camilerinin de bir medrese gibi eski kültürümüzdeki güzel sonuçlarını göreceğiz. Bu büyüyerek 1600'lerde ki Edirne gibi kent ilim ve irfanın merkezi olacaktır."
Ders halkaları programı kapsamında Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerinde perşembe, cuma ve cumartesi günleri dersler verilecek.