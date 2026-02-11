Edirne'de Dev Yayın Balığı Yakalandı - Son Dakika
Edirne'de Dev Yayın Balığı Yakalandı

11.02.2026 15:56
Meriç Nehri'nde 2.40 m boyunda, 102 kg ağırlığında yayın balığı vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edirne'deki Meriç Nehri'nde 2 metre 40 santimetre boyunda ve 102 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Uzunkaldırım Caddesi'ndeki bir balıkçıya getirilen yayın, tezgaha sığmadığı için metal merdivene bağlanarak sergilendi.

Balıkçı Melih Kuni, AA muhabirine, yayının Meriç Nehri kıyısındaki Bosna köyünde vatandaşlar tarafından yakalandığını söyledi.

Yayının nehir taşkınları nedeniyle karaya yakın kısımda yakalandığını belirten Kuni, "Köylüler yakalamış bize getirdiler. Boyu 2 metre 40 santimetre, 102 kilogram ağırlığında. Bütün olarak kilogramı 350 lira fakat bu şekilde satamadığımız için temizleyip satıyoruz. O zaman da kilogramı 500 lira. Bunun büyüğünü de gördük ama bu sezon gelen en büyük balıklardan biri." dedi.

Kuni, balığı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini, kilosunu ve boyunu tahmin etmeye çalışanların olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Erdem Akkıyık da daha önce bu büyüklükte bir balık görmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

