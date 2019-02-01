Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
38 dakika önce
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzunköprü
ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri Çalıköy köyünde şüphe üzerinde A.C'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Pakistan
uyruklu kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.C çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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