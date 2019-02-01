Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

38 dakika önce

Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Çalıköy köyünde şüphe üzerinde A.C'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 Pakistan uyruklu kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.C çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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