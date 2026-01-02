Edirne'de Emekliler Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edirne'de Emekliler Eylemde

02.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekliler, 20 bin TL seyyanen zam talebiyle Edirne'de eylem yaptı ve maaş artışlarını protesto etti.

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler aldıkları maaşa tepki göstererek eylem yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Fırtına, "Bu sahte yüzdelik artışlara 'hayır' diyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz içerisinde, tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında taleplerini sıraladı. Basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Fırtına, okudu. Fırtına, emeklilere 20 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Fırtına, şunları kaydetti:

"16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16 bin 881 TL gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur. Emeklilere fiilen 'aç kal' denmekte, sendika hakkı gasp edilerek 'sus' denmektedir. Ocak 2026'da; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12–13, Memur emeklilerine ise yüzde 18'ler bandında kalacağı görülmektedir. Bu bir artış değil; yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır. Bu sahte yüzdelik artışlara 'hayır' diyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz içerisinde, tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın.

"Tüm baskılar sona erdirilsin"

Bu artış, kök aylık oyunlarına kurban edilmeden tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılsın. En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur aylığına eşitlensin. Enflasyon kayıpları tam olarak telafi edilsin, refah payı eklensin. Sağlıkta soyguna son verilsin, katkı payları, muayene ücretleri ve ilaç farkları kaldırılsın. Emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için barınma ve kira desteği sağlansın, kamusal sosyal konutlar derhal hayata geçirilsin. Emeklilerin ve emekçilerin örgütlenme, ifade ve demokratik hakları üzerindeki tüm baskılar sona erdirilsin."

Kaynak: ANKA

Seyyanen zam, Ekonomi, Edirne, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Emekliler Eylemde - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Emekliler Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.