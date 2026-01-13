Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu
13.01.2026 21:24
Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can kaybı olmadı, maddi hasar oluştu.

Edirne'de gizli buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Atatürk Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde şehir içi yolcu minibüsü, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçlar art arda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler, özellikle sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmaya karşı yollarda gerekli uyarıların yapılması gerektiğini belirtti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Edirne, Son Dakika

3-sayfa Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu
