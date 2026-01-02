Edirne'de Hafriyat Döken Sürücüye 63 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Hafriyat Döken Sürücüye 63 Bin Lira Ceza

Edirne\'de Hafriyat Döken Sürücüye 63 Bin Lira Ceza
02.01.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çevreyi kirlettiği için hafriyat döken kamyon sürücüsüne toplam 63 bin 592 lira ceza kesildi.

EDİRNE'de yol kenarına çevreyi kirletecek ve taşıt yoluna engel oluşturacak şekilde hafriyat döken kamyon sürücüsüne 63 bin 592 lira ceza kesildi. Edirne Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gereği yapıldı. Yola hafriyat döken sürücü yakalandı" ifadeleri kullanılarak, olayın görüntülerine yer verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera izleme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki Yüksek Hızlı Tren Köprüsü yakınında, yol kenarına çevreyi kirletecek ve taşıt yoluna engel oluşturacak şekilde hafriyat döken kamyon sürücüsü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sürücüye, 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 5 ayrı maddeden 13 bin 592 lira, Edirne Belediyesi ekiplerince ise 'Kabahatler kanunu' kapsamında 50 bin lira olmak üzere toplam 63 bin 592 lira idari para cezası uygulandı. Edirne Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gereği yapıldı. Yola hafriyat döken sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye zarar veren hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyecek, denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadeleri kullanılarak, olayın görüntülerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Hafriyat Döken Sürücüye 63 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Hafriyat Döken Sürücüye 63 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.