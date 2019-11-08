Edirne'de iş sözleşmeleri feshedilen işçilerden CHP'li belediyeye tepki

Edirne'nin Enez ilçesinde iş sözleşmeleri feshedilen işçiler, belediyeye tepki gösterdi.

İş sözleşmesi feshedilen 15 işçi ve yakınları, Enez Meydanı'nda bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Emre Promet, burada yaptığı konuşmada, emekçilerin işten çıkarılmasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Enez Belediyesinde uzun yıllar çalışan 15 işçinin iş akitlerinin 7 Kasım'da haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini belirten Promet, şöyle konuştu:

"Özverili şekilde işi ve aşı için, soğuk sıcak demeden çok zor şartlar altında Enez'e hizmet eden emekçiler hiçbir haklı neden gösterilmeden işten çıkarılmıştır. Bu hukuk dışı siyasi ve keyfi uygulamadır. Bu bir kıyımdır, zulümdür ve adaletsizliktir. İşten çıkarılan üyelerimiz hiçbir disiplin soruşturması geçirmemiş, herhangi bir yanlışta bulunmamış, işini severek yapmıştır. Biri iş yeri sendika temsilcimiz 15 üyemizin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılması organize bir politikanın sonucudur."

İşten çıkarmaların bir tasfiye operasyonu olduğunu ifade eden Promet, "31 Mart Yerel Seçimleri sonucu yönetimi CHP'ye geçen belediyelerde bugüne kadar 2 bine kadar üyemiz hiçbir haklı sebep gösterilmeden işten çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

İş sözleşmeleri feshedilen işçiler de haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia ederek, belediye yöneticilerine tepki gösterdi.