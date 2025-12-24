Edirne\'de İşbirliği Ziyareti

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar'ı ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Arar ziyarette çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Arar, Ayhan'a çalışmalarında başarı diledi.

İYEMER eğitimlerini sürdürüyor

Edirne'de, İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) eğitimlerini sürdürüyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Hemşireler Derneği koordinasyonunda Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrencilere yönelik verilen seminer süresince hem teorik bilgiler verildi hem de pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Subaşı beldesinde tapu güncelleme toplantısı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde tapu güncellemesi toplantısı gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tapu Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, tapu güncellemede itirazı olan vatandaşlar talep ve önerilerini iletti.

Toplantıya Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de katıldı.