Edirne'de Kaçak Ürün Operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki otomobilde yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmeye çalışılan sigara, içki ve elektronik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa'dan kaçak sigara, içki ve elektronik ürün getirildiği tespit edilen iki otomobili sınır kapılarında durdurdu.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yapılan aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.