Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 1.15 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 1.15 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Edirne\'de Kaçakçılık Operasyonu: 1.15 Milyon Makaron Ele Geçirildi
20.01.2026 13:22
Edirne'de düzenlenen operasyonda 1.15 milyon makaron ve 2 ton tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, 140 bini dolu olmak üzere 1 milyon 150 bin makaron, 2 ton kıyılmış tütün, 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, tütün kurutma düzeneği ve çok miktarda ambalaj paketi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 1.15 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 1.15 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
