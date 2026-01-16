Edirne'de Kadınlar İçin Okuma Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Kadınlar İçin Okuma Kursu

16.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtar Gülden Akman Yılmaz, okuma yazma bilmeyen kadınlar için kurs açarak hayatlarını değiştiriyor.

EDİRNE'de Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz (35), okuma yazma bilmeyenler için başlattığı kursla, mahallesindeki kadınların hayatına dokunuyor. Göreve gelmeden önce hayalini kurduğu, 1 kişiyle başlayan kursta bugün 15 kadının eğitim gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Artık bir kısmı okumayı öğrendi. Hastaneye gittiklerinde artık kendileri yollarını bulabiliyorlar. Hiçbir şekilde bir problemleri yok. Otobüse binip gidebiliyorlar. Birilerine bir şey sormak zorunda kalmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlar mutluysa ben daha mutluyum" dedi.

Edirne'de, evli ve 1 kız çocuğu annesi Gülden Akman Yılmaz, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Atatürk Mahallesi'nin muhtarı seçildi. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Bölümü'nü bitiren aynı zamanda kentin en genç muhtarı olan Yılmaz, göreve gelmeden önce hayalini kurduğu, okuma ve yazma bilmeyen için kurs açma hedefi için yaklaşık 6 ay önce kolları sıvadı. Muhtar Yılmaz'ın, ilk başta 1 kadının gönüllü olmasıyla muhtarlık binasında başlattığı kursa zamanla talep arttı. Talebin artmasıyla, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın desteğiyle kurs, 6 Aralık'ta hizmete alınan Konak Edirne'de devam etti.

'HAYALİMDİ VE GERÇEKLEŞTİRDİM'

Kurs fikrinin çıkış noktasını anlatan Yılmaz, "Markete gittiğimde kadınlar birbirlerine ürünlerin fiyatlarını soruyordu. Bu beni çok üzüyordu. Sonrasında dedim ki bu kadınlar için ne yapılabilir? Muhtar seçildikten sonra dedim ki 'Kadınlara dokunmam gerekiyor. Kadınlara dokunacağım, okuma yazma öğreteceğim.' Bu aslında benim seçim vaadim değildi kendimce, içimden öyle geçirdim. Hayalimdi ve gerçekleştirdim. İlk baş bir kadınımız başvurdu bana; 'Okuma yazmak istiyoruz' dedi. Onun isteğiyle kapı kapı gezdik. Sonra onlara muhtarlık binasında eğitimler vermeye başladık. 1 kadınla başlayan bu eğitimler şu anda 15 kadına çıktı. Sonra Konak Edirne açıldıktan sonra öğretmenimiz buraya geldi. Biz de başkanımızdan rica ettik. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Bir servis ayarladı ve kadınlarımız şimdi buraya geliyorlar. Burada daha mutlular" dedi.

'ARTIK BİRİLERİNE SORMAK ZORUNDA KALMIYORLAR'

Kadınların çocuklarıyla birlikte gelip okuma ve yazma öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Muhtarlığımız küçük bir yer. Çocuklarla ben ilgileniyordum muhtarlıkta ama çocukları küçük yerde tutmak çok zor oluyordu. Yeni yerimizde başka öğretmenlerimiz de çocuklarımızı destekliyorlar sağ olsunlar. Çocuklarımız mutlu, kadınlarımız mutlu, ailelerimiz de mutludur umarım" dedi.Kadınların bir kısmının şimdiden okumayı öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Hastaneye gittiklerinde artık kendileri yollarını bulabiliyorlar. Hiçbir şekilde bir problemleri yok. Otobüse binip gidebiliyorlar. Birilerine bir şey sormak zorunda kalmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlar mutluysa ben daha mutluyum. Gerçekten çok güzel bir his. Aslında onlar bana ilk söylediklerinde ben ağlamıştım. Artık buraya gelmek için muhtarlığın önüne geliyorlar, servise binip gidiyorlar. Böyle çocuğumu uğurluyormuşum gibi hissediyorum. Kadınlara dokunmak, çocuklara dokunmak zaten en büyük hayalim. Şimdi kadınlara dokunduk. Bundan sonra da çocuklara dokunacağız inşallah" diye konuştu.

'KONAĞIN KAPILARINI KADINLARIMIZ İÇİN AÇTIK'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kursun devam ettiği Konak Edirne'nin, kadınlar için önemine vurgu yaparak, "Konak Edirne, Edirne Belediyesi için ve Edirneli kadınlar için çok kıymetli bir yer. Biz yola çıkarken bir hayal kurduk. Hayalimiz de şuydu; Edirne 28 mahalle, 28 mahallemizden her kadın hiç teklifsiz Konak Edirne'ye gelsin. Burada hem keyifli vakit geçirsinler. Hem okuma yazma öğrensinler. Hem çeşitli etkinliklere katılsınlar. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelsinler. Eğitimlerimizden faydalansınlar. Bazen eğlenceli zamanlarını da burada geçirsinler. Günlerini burada yapsınlar. Diğer taraftan çocuklarını bizlere emanet edip kimi zaman kafalarını dinlesinler. Kimi zaman bazı işlerini yapabilir olsunlar diye böyle bir hayal kurduk. Bu hayali kurarken de açılışı gerçekleştirdik ve buraya kadınlarımıza teslim ettik. Biz buranın kapılarını açtık kadınlarımıza. Bundan sonraki hayali büyütmek, farklı farklı fonksiyonları buraya kazandırmak, kadınlarımızın elinde" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN KONFOR ALANLARINI GENİŞLETMEK SORUMLULUĞUMUZ'

Okuma ve yazma öğrenen kadınlara ev sahipliği yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Gencan, "Burada çok kıymetli kadınlarımız geliyorlar okuma yazma öğreniyorlar. Çocuklarını da yukarıda bize emanet ediyorlar. Ablaları onlara destek oluyor. Bir taraftan da burada bu güzel etkileşimi okuma yazma etkinliğini yapmış oluyoruz. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak özellikle şehrimdeki kadınların tüm konfor alanlarını genişletmek, aynı zamanda onları her türlü şiddetten uzak tutmak benim çok önemli bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum" dedi.Kursa, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gelen Fatime Bulut (63), "Arkadaşlarım bu kursa başladı, onlardan öğrendim buranın olduğunu. Okuma yazma öğrendiklerini söyleyip, beni de çağırdılar. Ben de onlarla beraber gelmeye başladım. Artık hastaneye giderken veya başka bir yere giderken yazıları okuyabiliyoruz, başkasına muhtaç kalmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kadınlar İçin Okuma Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor İşte masadaki tek rakam Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor! İşte masadaki tek rakam
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:13
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
13:10
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:53:25. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Kadınlar İçin Okuma Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.