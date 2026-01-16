Edirne'de Kadınlar İçin Okuma Kursu

EDİRNE'de Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz (35), okuma yazma bilmeyenler için başlattığı kursla, mahallesindeki kadınların hayatına dokunuyor. Göreve gelmeden önce hayalini kurduğu, 1 kişiyle başlayan kursta bugün 15 kadının eğitim gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Artık bir kısmı okumayı öğrendi. Hastaneye gittiklerinde artık kendileri yollarını bulabiliyorlar. Hiçbir şekilde bir problemleri yok. Otobüse binip gidebiliyorlar. Birilerine bir şey sormak zorunda kalmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlar mutluysa ben daha mutluyum" dedi.

Edirne'de, evli ve 1 kız çocuğu annesi Gülden Akman Yılmaz, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Atatürk Mahallesi'nin muhtarı seçildi. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Bölümü'nü bitiren aynı zamanda kentin en genç muhtarı olan Yılmaz, göreve gelmeden önce hayalini kurduğu, okuma ve yazma bilmeyen için kurs açma hedefi için yaklaşık 6 ay önce kolları sıvadı. Muhtar Yılmaz'ın, ilk başta 1 kadının gönüllü olmasıyla muhtarlık binasında başlattığı kursa zamanla talep arttı. Talebin artmasıyla, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın desteğiyle kurs, 6 Aralık'ta hizmete alınan Konak Edirne'de devam etti.

'HAYALİMDİ VE GERÇEKLEŞTİRDİM'

Kurs fikrinin çıkış noktasını anlatan Yılmaz, "Markete gittiğimde kadınlar birbirlerine ürünlerin fiyatlarını soruyordu. Bu beni çok üzüyordu. Sonrasında dedim ki bu kadınlar için ne yapılabilir? Muhtar seçildikten sonra dedim ki 'Kadınlara dokunmam gerekiyor. Kadınlara dokunacağım, okuma yazma öğreteceğim.' Bu aslında benim seçim vaadim değildi kendimce, içimden öyle geçirdim. Hayalimdi ve gerçekleştirdim. İlk baş bir kadınımız başvurdu bana; 'Okuma yazmak istiyoruz' dedi. Onun isteğiyle kapı kapı gezdik. Sonra onlara muhtarlık binasında eğitimler vermeye başladık. 1 kadınla başlayan bu eğitimler şu anda 15 kadına çıktı. Sonra Konak Edirne açıldıktan sonra öğretmenimiz buraya geldi. Biz de başkanımızdan rica ettik. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Bir servis ayarladı ve kadınlarımız şimdi buraya geliyorlar. Burada daha mutlular" dedi.

'ARTIK BİRİLERİNE SORMAK ZORUNDA KALMIYORLAR'

Kadınların çocuklarıyla birlikte gelip okuma ve yazma öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Muhtarlığımız küçük bir yer. Çocuklarla ben ilgileniyordum muhtarlıkta ama çocukları küçük yerde tutmak çok zor oluyordu. Yeni yerimizde başka öğretmenlerimiz de çocuklarımızı destekliyorlar sağ olsunlar. Çocuklarımız mutlu, kadınlarımız mutlu, ailelerimiz de mutludur umarım" dedi.Kadınların bir kısmının şimdiden okumayı öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Hastaneye gittiklerinde artık kendileri yollarını bulabiliyorlar. Hiçbir şekilde bir problemleri yok. Otobüse binip gidebiliyorlar. Birilerine bir şey sormak zorunda kalmıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Onlar mutluysa ben daha mutluyum. Gerçekten çok güzel bir his. Aslında onlar bana ilk söylediklerinde ben ağlamıştım. Artık buraya gelmek için muhtarlığın önüne geliyorlar, servise binip gidiyorlar. Böyle çocuğumu uğurluyormuşum gibi hissediyorum. Kadınlara dokunmak, çocuklara dokunmak zaten en büyük hayalim. Şimdi kadınlara dokunduk. Bundan sonra da çocuklara dokunacağız inşallah" diye konuştu.

'KONAĞIN KAPILARINI KADINLARIMIZ İÇİN AÇTIK'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kursun devam ettiği Konak Edirne'nin, kadınlar için önemine vurgu yaparak, "Konak Edirne, Edirne Belediyesi için ve Edirneli kadınlar için çok kıymetli bir yer. Biz yola çıkarken bir hayal kurduk. Hayalimiz de şuydu; Edirne 28 mahalle, 28 mahallemizden her kadın hiç teklifsiz Konak Edirne'ye gelsin. Burada hem keyifli vakit geçirsinler. Hem okuma yazma öğrensinler. Hem çeşitli etkinliklere katılsınlar. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelsinler. Eğitimlerimizden faydalansınlar. Bazen eğlenceli zamanlarını da burada geçirsinler. Günlerini burada yapsınlar. Diğer taraftan çocuklarını bizlere emanet edip kimi zaman kafalarını dinlesinler. Kimi zaman bazı işlerini yapabilir olsunlar diye böyle bir hayal kurduk. Bu hayali kurarken de açılışı gerçekleştirdik ve buraya kadınlarımıza teslim ettik. Biz buranın kapılarını açtık kadınlarımıza. Bundan sonraki hayali büyütmek, farklı farklı fonksiyonları buraya kazandırmak, kadınlarımızın elinde" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN KONFOR ALANLARINI GENİŞLETMEK SORUMLULUĞUMUZ'

Okuma ve yazma öğrenen kadınlara ev sahipliği yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Gencan, "Burada çok kıymetli kadınlarımız geliyorlar okuma yazma öğreniyorlar. Çocuklarını da yukarıda bize emanet ediyorlar. Ablaları onlara destek oluyor. Bir taraftan da burada bu güzel etkileşimi okuma yazma etkinliğini yapmış oluyoruz. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak özellikle şehrimdeki kadınların tüm konfor alanlarını genişletmek, aynı zamanda onları her türlü şiddetten uzak tutmak benim çok önemli bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum" dedi.Kursa, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gelen Fatime Bulut (63), "Arkadaşlarım bu kursa başladı, onlardan öğrendim buranın olduğunu. Okuma yazma öğrendiklerini söyleyip, beni de çağırdılar. Ben de onlarla beraber gelmeye başladım. Artık hastaneye giderken veya başka bir yere giderken yazıları okuyabiliyoruz, başkasına muhtaç kalmıyoruz" diye konuştu.