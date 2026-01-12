Edirne'de Kar Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Edirne'de Kar Çalışmaları Devam Ediyor

12.01.2026 12:22
Edirne'de kar yağışı sonrası ekipler köy yollarında kar küreme ve solüsyon çalışması yapıyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yoğun çalışma yürütüyor.

İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 araç ve 30 personelle kar küreme ve solüsyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kent geneli kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kar yağışının bugün etkisini yitirmesinin beklendiği kentte, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

