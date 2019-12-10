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Edirne'de "Kitap Kulübü" söyleşilerine devam ediyor
6 saat önce
Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin katılımıyla kurulan "Kitap Kulübü" söyleşilerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin katılımıyla kurulan "Kitap Kulübü" söyleşilerini sürdürüyor.
Sınıf öğretmeni Mesut Omca koordinatörlüğünde kurulan topluluk, ikinci söyleşisinde Thomas Phelan'ın "1,2,3 Çocuklarda Etkili Disiplin" kitabını inceledi.
Film kategorisinde ise "Bülbülü Öldürmek" filmi konuşuldu.
Etkinlik öncesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ülfet Vatansever, "Çocuklarda Okul Çağında Üst Solunum Yolu Hastalıkları" başlıklı bir sunum yaparak soruları cevapladı.
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