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Edirne'de Lavanta Tarla Günleri

2 saat önce

Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalarda fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, parfüm atölyesinde de lavanta yağıyla parfüm üretti.

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri, System.String[]
Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalarda fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, parfüm atölyesinde de lavanta yağıyla parfüm üretti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Edirne Turizm Tanıtım Derneği organizasyonunda hafta başından bu yana sürdürülen organizasyonun son gününde de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Mor renkli tarlalarda fotoğraf çektiren, dans eden, halay çeken yerli ve yabancı turistler daha sonra etkinlikteki gastronomi ve koku atölyelerine katılıyor.
Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine ihraç eden Edirne'de üretim yapan kozmetik firması Pereja'nın atölyesinde ziyaretçiler, lavantanın yağından parfüm yapıyor.
-Düğün salonundan önce lavanta tarlasına
Bu arada mor lavanta tarlalarında fotoğraf çektiren ziyaretçiler arasında en ilgi çekenleri gelin ve damatlar oldu.
Nikah salonundan önce lavanta tarlalarına gelen çiftler, hayatlarının en heyecanlı günlerini ölümsüzleştiriyor.
Fotoğraf çekimi için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç'ta bulunan lavanta tarlasını tercih eden Orçun ve Selin Demir çifti, lavanta çiçeklerinin güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.
Hasan ve Sevdenur Aykol çifti ise, lavantanın rengi ve kokusunun kendilerini tarlaya çektiğini ifade etti.
Fotoğrafçı Murat Oğuz Dramalı da lavanta tarlalarının düğün fotoğrafları için gözde mekanlar arasına girdiğini belirterek, "Edirne lavanta kokuyor. Son bir hafta herkes lavanta tarlarında biz de bu güzelliği değerlendiriyoruz. Açık hava stüdyosu özelliği taşıyan bu alanda fotoğraf çekmek bizim için de çok zevkli. Mor çiçekler güzel bir fon oluşturuyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:19 Kaynak: AA
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