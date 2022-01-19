EDİRNE'DE MEMURLARI TAŞIYAN MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI, 8 YARALI - Son Dakika

EDİRNE'den Süloğlu ilçesinde görevli memurları taşıyan minibüs, Musabeyli köyü yakınlarına geldiği sırada aracın lastiği patlaması sonucu yoldan çıkarak meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri için ambulansla hastaneye sevk edilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'den Süloğlu ilçesine öğretmen, kaymakamlık, belediyede çalışan memurları taşıyan minibüs iddiaya göre, 22 BD 484 servis minibüsü, Musabeyli köyü yakınlarında lastiğin patlaması sonucu yoldan çıkıp tarlaya girmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada minibüs içinde bulunan 8 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran gelerek jandarma ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı. Meydana gelen kazayla ilgili gazetecilere açıklamaya yapan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, "Aracın lastiği patlaması ile birlikte şarampole düşüyor. Kazada 8 hafif yaralımız var. Sevindirici taraf ağır yaralıların olmaması."dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.