Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere "65 yaş üstü ve 20 yaş altı" uyarısı - Son Dakika

Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere "65 yaş üstü ve 20 yaş altı" uyarısı

03.12.2020 09:07

Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüleri araçlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolcu kabul etmemeleri yönünde uyarıldı.

Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüleri araçlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolcu kabul etmemeleri yönünde uyarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kentin pek çok noktasında uygulama yapan ekipler şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolcu kabul etmemeleri noktasında uyardı.

Ekipler durdurdukları taksi ve minibüslerde araçlarda hijyen malzemeleri olup olmadığını ve sürücülerin salgın tedbirlerine uyup uymadıklarını da denetledi.

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanamayacakları belirtilmişti.

Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uyarısı
Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uyarısı
Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uyarısı
Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uyarısı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere '65 yaş üstü ve 20 yaş altı' uyarısı - Son Dakika


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