Son Dakika Haberleri: Edirne'de minibüs traktöre çarptı: 6 yaralı
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Edirne'de minibüs traktöre çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

EDİRNE'de minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edirne'de minibüs traktöre çarptı: 6 yaralı, System.String[]
EDİRNE'de minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Edirne- Havsa ilçesi karayolunun Sazlıdere mevkisinde meydana geldi. Cengiz Çokkerse yönetimindeki 34 AAB 870 plakalı minibüs, aynı yöne giden Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Arkasında 3 ayrı römork bulunan traktörün sürücüsü Hüseyin Deveci, yolun kenarında giderken arkadan gelen minibüsün çarptığını söyledi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:39 Kaynak: DHA
Havsa, Edirne, Güncel
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