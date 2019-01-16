Son Dakika Haberleri: Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması

Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesik kol bulunan ormanlık alanda arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde kesik kol bulunan ormanlık alanda arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin çalışma yaptığı alana giriş izni verilmiyor.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta kozalak toplamaya giden bir kişinin ihbarı üzerine İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda omuz başından kesik, gazete kağıdına sarılı bir kol bulmuş, erişkin bir kadına ait olduğunu tespit edilen kesik kol savcının incelemesinin ardından, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenmişti. Polis ekipleri ormanlık alanda bu kişiye ait olduğu düşünülen vücut parçaları da bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İspat Cami Mahallesi, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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