Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Edirne'de otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Edirne'de otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tarakçı'nın (28) kullandığı 22 AHH 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Paşayiğit Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Tarakçı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahattin Tarakçı (62) ve Yusuf Türkkal (44) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Paşayiğit, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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