Edirne'de Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı
Edirne'de Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı

Edirne\'de Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı
03.01.2026 22:16
Edirne'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

C.M'nin kullandığı 22 ED 653 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki Eskikadın köyü kavşağında, Y.B. idaresindeki 31 AEZ 142 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra E.D.M, M.E.M. ve M.İ.M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Edirne'de Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı

07:06
SON DAKİKA: Edirne'de Otomobil-Tır Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
