Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 10 bin lira değerinde 50 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küplü beldesindeki yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları aracın bagajında piyasa değeri 10 bin lira olan 1'er litrelik şişeler içerisinde 50 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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