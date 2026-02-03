Edirne'de Ramazan Sokağı Etkinlikleri

Edirne Valiliğince ramazan ayı boyunca Selimiye Meydanı'nda kurulacak "Ramazan Sokağı"nda iftar öncesi ve sonrası etkinlikler, söyleşiler gerçekleştirilecek.

Selimiye etkinlik alanında kurulacak Ramazan Sokağı'nda gerçekleşecek Selimiye'de Ramazan Etkinlikleri programı, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Etkinliklerde geleneksel sanatlar, musiki, söyleşiler, tiyatro, film gösterimleri ve çocuklara yönelik gösteriler Edirnelilerle buluşacak.

Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek, film gösterimleri yapılacak.

Konser programlarında ise İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Ramazan ayı boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet durakları da bulunacak.

Etkinlikler 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.