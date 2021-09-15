EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

EDİRNE'de, öğleden sonra aniden başlayan şiddetli yağmur, 10 dakika sürdü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

Kentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yağmura okuldan ve işten çıkarken hazırlıksız yakalananlar, yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarına yağmurun dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 10 dakika sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün yer yer etkili olmaya devam edecek.