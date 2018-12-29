Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Sigara Denetimi" Yapıldı

Edirne'de "Sigara Denetimi" Yapıldı

18 dakika önce

Edirne'de kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin denetim yapıldı.

Edirne'de
Edirne'de kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin denetim yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürü Şener Derin, kentteki bir alışveriş merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sağlık ve emniyet ekipleri, kafeterya ve pastanelerde kurala uyulup uyulmadığını denetledi ve bilgilendirme yaptı.

Edirne Sağlık Müdürü Kalkan, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa gereğince rutin kontrollerin devam ettiğini belirterek, "Edirne'de bu anlamda 30 bin takip gerçekleştirildi. Bu konuya olan ilginin arttırılması maksadıyla illerde sağlık il müdürü, vali yardımcıları ve üst düzey görevlilerle birlikte ayda bir kez gece ve gündüz bu takiplerin yapılması istendi. Bunları gün boyunca sürdürdük. Halkımızın korunması ve ülkemizin sağlıklı nesillere emanet edilmesi için bu denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:23 Kaynak: AA

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