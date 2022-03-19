EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

19.03.2022 10:05

EDİRNE'de polis tarafından çoğu aynı aileden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

EDİRNE'de polis tarafından çoğu aynı aileden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi uzun süredir takipte olduğu suç işlemek için suç örgütü kurma zannıyla söz konusu gruba Başsavcılık koordinesinde operasyon yaptı. Özel Harekat Timlerinin de desteklediği operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen O.D'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan zanlılar 3 gün emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan suç örgütü lideri olduğu ifade edilen O. D, S. D. tutuklandı.G. D. ve Ö. C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Daha önce M. D, U. E, M. T, Ö. S. tutuklanmıştı. Emniyetin suç örgütüne yönelik soruşturmasında tutuklu sayısı 6 oldu.

EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:59 Demet Evgar'ın nikahından detaylar: Yakın arkadaşı Gülcan Arslan'ın eli Evgar'ın karnında
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
09:36 Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement