Edirne’de Taşımalı Eğitime Ara

Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
