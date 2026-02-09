Edirne'de Trafik Denetimleri ve Acı Kaza

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler kent merkezi ve ilçelerde yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.B, D.S, O.Y, M.B. ve R.A'ya ceza uyguladı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
Ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı
Lalapaşa ilçesinde ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Nazifbey Caddesi'nde dükkanındaki sobada yakmak için elektrikli testereyle odun kesen G.K'nin ayağı kesildi.
G.K, Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
