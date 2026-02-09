Edirne'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Edirne'de Trafik Kazası: 2 Ölü

09.02.2026 12:14
İpsala'da şarampole devrilen otomobilde sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

K.Ç'nin (36) kullandığı 22 ACS 57 plakalı otomobil, Korucu köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki İ.H.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

