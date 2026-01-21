Edirne'de Üçüz Buzağılar Doğdu - Son Dakika
Yerel

Edirne'de Üçüz Buzağılar Doğdu

Edirne\'de Üçüz Buzağılar Doğdu
21.01.2026 15:58
Edirne'de üçüz buzağıların doğumunu Tarım İl Müdürü altın takarak kutladı ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse altın taktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ziyaret ettiği besi işletmesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleriyle birlikte anne ineğin ve dünyaya gelen üçüz buzağıların sağlık kontrollerini yaptı. Yapılan muayenede anne ile yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Veteriner hekimler, yetiştiriciye doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında bilgiler verdi. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bu tür olayların hem yetiştiriciye moral verdiğini hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin anne ve buzağıların sağlık durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Köse, buzağılara bir de altın taktı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Edirne, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Üçüz Buzağılar Doğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Edirne'de Üçüz Buzağılar Doğdu - Son Dakika
